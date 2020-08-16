潛水客蔡鴻鵬上週日（9日）到新北市鼻頭角潛水，發現12米深海溝有「亮光」，靠近一看，竟然是一隻放在防水袋裡的手機，而且螢幕發亮還在錄影！他將手機撿起並PO上網尋找失主，結果眾多臉友狂問防水袋是哪個牌子。最後順利找到陳姓失主，原本完全不抱希望的他，訝異不但找回手機，而且「一切正常」！

據自由時報報導，陳男上週日與友人到鼻頭角玩水，將iPhone8手機放入不到200元的防水袋，掛在脖子上，並幫跳水的友人錄影，接著他也跳入水中，豈料衝擊力太強，防水袋脫離沈入海中，因沒有潛水裝備，無法下潛尋找，陳男只能眼睜睜讓手機消失在大海之中。

蔡鴻鵬在陳男離開後約1小時到同地點潛水，發現深約12公尺的海溝中有亮光，靠近一看，竟然是一隻在防水袋中的手機，螢幕還亮著持續錄影。蔡男撿回手機，並PO臉書尋找失主，結果網友都來問防水袋是哪個牌子。

最後蔡鴻鵬發現手機有名吳姓友人曾來電，利用Siri功能，成功聯繫上失主友人，進而物歸原主。

(中時新聞網)