洋基隊球員似乎相當不順利，日前陣中強打明星球員「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）雙雙進入傷兵名單，今日比賽又傳噩耗，「四割男」勒瑪修（DJ LeMahieu）疑似揮棒時導致拇指扭傷，提前退場，洋基可能再現傷兵潮。

洋基在去年就飽受傷兵困擾，還曾創下多達30人進入傷兵名單的誇張紀錄，今年又逃不過傷兵詛咒，史坦頓左腿拉傷、賈吉右小腿拉傷，雙雙離開先發陣容，今日洋基與紅襪的比賽中，打擊率超過4成的強打勒瑪修，在第4局打擊時，疑似揮棒太過猛烈，總教練布恩（Aaron Boone）還上場關心他的情況，勒瑪修仍撐完該打席，但下半局就被替換退場休息。

布恩在賽後透露，X光檢查並沒有嚴重傷勢，但仍會送往醫院做MRI和CT掃描的進一步檢查，並且「有可能」會將他放入傷兵名單，勒瑪修在2018年同根拇指就曾受過傷，「他說感覺和那次很像，我們還在等結果。」

勒瑪修是3屆金手套得主，去年繳出3成27高打擊率，今年季前曾確診新冠肺炎，不過康復後歸隊仍是令人生畏的打者，本季手感更火燙，目前打擊率是4成11。

(中時 )