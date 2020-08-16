許多人洗完澡後習慣用棉花棒挖耳朵，或定期請別人掏耳清潔，但專家表示，其實清理耳朵並不是一個好主意，尤其是那些常常用棉花棒清理耳朵內部的人，只是在找自己麻煩，一不小心恐割傷耳道、甚至刺穿耳膜，嚴重的話還會造成聽力受損等嚴重傷害。

根據國外健康網站《Prevention》報導，專家表示，耳垢其實是用來保護耳朵的，耳垢可保持耳道濕潤，清出太多耳垢，恐造成耳道過度乾燥，更容易發癢，因此絕對不要往裡面挖，尤其下列6大NG舉動千萬別犯，否則等同自殘。

1. 耳燭

一般認為，使用耳燭可有效清理耳垢，但實際上可能不慎燒傷，甚至造成耳膜破洞。

2. 戴耳機開超大聲

戴耳機時的高音量會造成聽力受損，根據統計，美國有15％的人聽力受損，主要問題都是出在戴耳機時的高音量，當周圍的人都聽得到你耳機裡的聲音時，就是超過耳朵能負荷的音量。

3. 用手指挖耳朵

手指伸進耳朵，除了可能傷害耳道外，指甲上有很多看不見的細菌也恐造成耳朵感染，尤其糖尿病的患者更要注意，因糖尿病會破壞體內小血管，無法有效率對抗細菌。

4. 自己穿耳洞

很多人會讓親朋好友穿耳洞，但其實這種方式非常容易受到感染，建議穿耳洞一定要找專業，尤其穿耳洞的工具一定要確實消毒。

5. 耳朵疼痛或聽力受損時沒看醫生

耳朵出現問題時，一定要確實就診，因為聽力受損是不可逆的，通常失去了就再也不會回來；此外，耳朵疼痛不一定都和耳朵有直接關係，牙齒、顎部、喉嚨等部位的疾病，都有可能造成耳朵疼痛。

6. 放異物進耳朵

最常見到民眾隨手拿來掏耳的包括迴紋針、筆蓋或是其他文具用品，專家警告，這些都很有可能成為割傷耳朵或使耳朵內部感染的「兇器」。

(中時新聞網)