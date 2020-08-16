娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

吳佩慈與未婚夫紀曉波交往多年，備受寵愛。(本報系資料照)

20多年前羅霈穎上節目算命，就曾被命理老師叮嚀別沾安眠藥、鎮定劑。(中時資料照片)

(中時新聞網)