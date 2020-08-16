娛樂周報》林志玲近照認不出 吳佩慈爆3度抵押豪宅 羅霈穎入塔長眠 胡歌坦言沒保護好「她」 12:302020/08/16 中時新聞網 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林志玲容貌被指撞臉楊丞琳等女神。(圖／Uber Eats提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 816 羅霈穎留4億遺產 如何分配于美人回應了 816 最辣星二代姐妹花僅穿內衣 豪乳包不住快掉出 815 林志玲近照「怪怪的」認不出 她神解2地方變了 815 羅霈穎長眠桃園永福金寶塔 于美人：進塔時狂風暴雨，儀式完成後雨過天青 吳佩慈與未婚夫紀曉波交往多年，備受寵愛。(本報系資料照) 814 向麗雯昔情纏庹宗康8年分手 「傳逼走正宮」40歲結婚生子 814 羅霈穎驟逝！親哥曝94歲母哀傷過度缺席告別式 813 迪麗熱巴神仙顏值變了 近照慘成塑膠臉 網一看「不是醜，是老」 813 Uniqlo活春宮女主角出道真相曝光 大胸女星GG了 812 吳佩慈昔比張忠謀還有錢 未婚夫公司如今股價跌到1分錢 812 霈穎猝逝死因出爐 20年前命理師早警示別吃安眠、鎮定劑 20多年前羅霈穎上節目算命，就曾被命理老師叮嚀別沾安眠藥、鎮定劑。(中時資料照片) 811 鍾鎮濤嫁女兒掩面哭紅雙眼 真相曝光大反轉 811 羅霈穎冥誕趴禮服曝光！閨蜜二度擲筊才應允 810 三級片男神爆「真槍實彈」演出 紅極一時無人敢嫁晚年落魄賣唱 810 乙武洋匡昔劈50女遭虧「下體大滿足」 近況曝光竟站起來了 吳佩慈「6年生4胎」豪門夢碎？爆豪宅3度抵押籌錢 才交代後事逼哭兒子 黃安貼照驚吐「我有病」粉絲擔心 《爸爸去哪兒》星爸被曝偷腥猥瑣畫面 道歉文「關鍵句」眾人看傻 (中時新聞網) #娛樂周報 #羅霈穎 #林志玲 #于美人 #向麗雯 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂最勁爆》母缺席羅霈穎喪禮 尪消失17年她獨養女兒 胡歌開超跑買包子真相傻眼 崔永元傳送醫昏迷 10:342020/08/15 娛樂 娛樂大亨悄悄復合辣小三 正宮近況令人心疼 00:032020/08/15 娛樂 甜吃AKIRA手作拉麵 林志玲親自回應「做人進度」 20:242020/08/13 娛樂 174cm台大醫學正妹辣照爆紅 坦言困擾「沒要進軍演藝圈」 14:102020/08/13 星光 羅霈穎長眠桃園永福金寶塔 于美人：進塔時狂風暴雨，儀式完成後雨過天青 17:202020/08/15 娛樂 胡歌愧疚沒保護她 江疏影《三十而已》翻紅卻認「是感情失敗者」 20:202020/08/15 娛樂 童仲彥把妹 不要林志玲選葉毓蘭 她親自回應了 13:542020/08/16 政治 基隆草地音樂節、綠色無痕市集15日登場 金鐘主持人邀千人挑戰金氏世界紀錄 03:092020/08/14 生活 美艷醫師娘沾公車司機「激似林志穎」 尪主臥室錄到床上偷情聲 08:512020/08/12 娛樂 一日少時永遠少時！少女時代13週年逼哭SONE 歷代成員在台人氣大公開 10:132020/08/15 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲近照「怪怪的」認不出 她神解2地方變了 - 娛樂 羅霈穎大哥羅青哲憶妹妹是「天之驕女」 親提輓聯悲悼 - 娛樂 Makiyo瞻仰羅霈穎遺容 火化前狀態曝光 - 娛樂 胡歌愧疚沒保護她 江疏影《三十而已》翻紅卻認「是感情失敗者」 - 娛樂 羅霈穎留4億遺產 如何分配于美人回應了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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