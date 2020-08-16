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吳佩慈與未婚夫紀曉波交往多年，備受寵愛。(本報系資料照)
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812 霈穎猝逝死因出爐 20年前命理師早警示別吃安眠、鎮定劑
20多年前羅霈穎上節目算命，就曾被命理老師叮嚀別沾安眠藥、鎮定劑。(中時資料照片)
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(中時新聞網)

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