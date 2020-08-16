廢棄10多年的老舊校舍，重新整建彩繪後煥然一新。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右)參觀日照中心內部空間規畫，與長者們寒暄話家常。（謝瓊雲攝）

芳苑慈恩日照中心是彰化縣第一家校舍改建的日照中心，可收托30名長者，整建後內部空間十分寬敞明亮。（謝瓊雲攝）

芳苑慈恩日照中心是彰化縣第一家校舍改建的日照中心，可收托30名長者，整建後內部空間十分寬敞明亮。（謝瓊雲攝）

全彰化縣第一家由廢棄小學校舍改建的日照中心，16日正式開幕，彰化縣衛生局將芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄校舍，委託媒合慈恩社福慈善基金會承辦，設立芳苑鄉第一家日照中心，提供優質「五心級」服務。

彰化縣長王惠美、芳苑鄉長洪和炉、立委謝衣鳳，和縣議員謝彥慧、吳淑娟與多名鄉代都出席揭牌，並參觀整建後的日照中心，4間教室重新彩繪，廁所也改造為具有衛浴設施的無障礙空間，美輪美奐。

王惠美表示，推動「在地老化」是縣府長照服務的重要指標，日間照護服務取代純粹的長照機構安置模式，以社區照護結合家庭、鄰里，長輩白天接受專業照顧，夜晚仍可回家享天倫樂。全縣已有28間日照中心；配合國家「一國中學區、一日照」政策，41處國中學區，已布建23處，另有8處正在籌設中。

彰化縣成為長壽縣，上半年65歲以上人口占16.3％，西南角人口老化問題嚴峻，芳苑鄉、大城鄉各為22％、24％，皆已達到超高齡社會；頂廍分校位在社區活動中心旁，廢校後校舍用地歸還鄉公所，卻閒置荒廢10多年。

配合中央長照政策，公所同意將土地撥給縣府再利用，由衛生局媒合民間單位接手。慈恩基金會自2017年起陸續接手將溪湖舊衛生所、田尾社區活動中心和二林公幼空間改造成日照中心。

慈恩董事長李金水指出，芳苑慈恩日照中心空間最寬敞，可收托30名長者，每天派專車到府接送，團隊也將邀專業職能治療師進駐安排健康促進、認知動腦課程，還安排插花、彩繪斗笠等課程，讓長者更有活力。接下來慈恩還將在大城鄉購地自建養護中心，照顧更多偏鄉長者

衛生局指出，全縣各鄉鎮長照社福大樓陸續規畫中，包括鹿港、線西、社頭、二林都已陸續動工興建中，員林、北斗和竹塘都在規畫設計中，芳苑和大城即將發包，而由溪州衛生所拆除原地重建的社福大樓，預計9月即可完工，年底前承辦團隊就可進駐啟動服務。

至於今年正式廢校的大城鄉永光國小，因校舍面積較大且還包含操場等空間，未來將如何規畫使用，仍須從長計議。衛生局指出，目前已有廢棄校舍改建日照中心、也有田中國小閒置教室改為長照C據點，盼能慢慢讓更多家長和社區人士了解其運作模式。

(中時 )