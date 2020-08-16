屏東一名從事板模的陳姓男子，僅因鄰居說話太大聲，15日上午竟然持棍棒痛毆正在騎樓修理機車的75歲老翁，如今行兇畫面曝光，陳男手段相當兇殘，即使老翁被毆打倒地後，陳男仍不放過，持木棍死命痛打，導致老翁傷重不治，老翁的妻子在一旁見狀驚聲尖叫，還是無法阻止陳嫌暴行，只能眼睜睜看著老伴被活活打死。

陳嫌不顧老翁已經倒地不起，還持續痛毆老翁，一旁被害人妻子見狀驚聲尖叫，還是無法阻止陳嫌兇殘的行為。（圖／翻攝畫面）

警方從調閱的監視器畫面發現，陳嫌光著上身，手持長木棍，走到老翁住家前，二話不說就直接一棍打倒老翁，不管老翁已經昏迷倒地，繼續持棍用力痛打老翁，警方到場時，老翁已經倒臥血泊奄奄一息，員警趕緊將他送醫救治，但還是回天乏術。警方隨後也逮捕陳男。

嫌犯拿著有一米多長木棍，將老翁活活打死，附近鄰居都痛罵陳嫌沒人性。（圖／翻攝畫面）

鄰居表示，陳男跟附近鄰居常因細故爭吵，在鄰居眼中是個麻煩人物，陳嫌父親因中病不良於行，家裡相當髒亂，陳嫌不管老父生病，還四處與鄰居結怨，附近居民早就怨聲四起，這次竟然持棍打死老翁，居民希望他能夠受到法律制裁，短期內不要再出來危害鄰里。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)