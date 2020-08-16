23歲新生代饒舌歌手高爾宣，今年剛以專輯《#osnrap》和單曲〈Without You〉，分別入圍第31屆金曲獎「最佳新人獎」、「年度歌曲獎」兩項大獎。日前卻有活動主辦方向本刊爆料，高爾宣雖頂著入圍金曲新人光環，商演價也快速漲到近30萬一場，但其實他疑似因為感情事件牽扯家暴導致形象不佳，活動演出頻被廠商打槍拒絕。

高爾宣出道近2年，快速累積眾多粉絲，人氣超旺。不過年初他和交往2年多圈外女友分手，卻被對方指控曾遭受暴力對待，並在IG曬出曬腿傷照佐證。10日高爾宣推出新歌，前女友再度於IG限動發文，將事件始末講清楚，同時表示：「這件事就到這裡徹底結束，我不管他之後在網路上澄清自己，朋友如何罵我，都無所謂了，你們要當我們各說各話也可以，不相信我也罷！就拜託各位不要再問我這件事了。」

高爾宣本月3日在苗栗後龍拍攝新歌MV又遭投訴，在海邊燒鋼琴造成空氣污染，廢棄物也未清理乾淨，5日他在IG上發文感謝粉絲力挺，「說真的這是我第一次為了我真的有做的事情被罵，比起那些莫須有的事情，這件事對我來說踏實多了，而且現在的我比半年前的我強好幾倍。」接連發生負面新聞、重創形象，只能說身為公眾人物，行為舉止本就會被放大檢視，凡事都應三思而行，減少犯錯機率。

高爾宣前女友日前又在IG限動發文，將家暴始末講清楚，（圖／翻攝自Lorene0920 IG）

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(中時新聞網)