台中市政府建設局推出「台中公園─人生課題三部曲」，透過將台中公園「擬人化」的趣味影片，行銷具有歷史意義的亮點公園。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「這裡是台中公園，一座創造你我精彩故事的美好公園！」台中市建設局長陳大田與局內公務員化演員粉墨登場，推出「台中公園─人生課題三部曲」，拍攝台中公園「擬人化」的趣味影片，行銷具有歷史意義的亮點公園。

陳大田表示，參與創意短片拍攝的同仁對於第一次擔任演員都感覺很害羞、怕演不好，隨著行銷影片出爐，沒有演出經驗的他們反而覺得相當有趣，盼藉這支影片，讓民眾看見他們有別於上班時的拘謹模樣，以及他們為行銷台中付出的汗水及努力。

養護工程處團隊發揮創意共同推廣市政，對於這次參與演出雖幾度掙扎，陳大田為鼓勵同仁，跟著大家到公園完成拍攝，面對即使是一句話、一個動作都要拍攝N次才能完成任務，體會到「隔行如隔山」，對於自己首次演出的表現，陳大田笑說，「自己還是比較適合做工程啦！」

建設局表示，三部創意短片以台中在地人的角色，帶入情感與輕鬆詼諧的氛圍呈現，第一部曲講述湖心亭旁一同工作多年的船老大與船小弟，一日僅為一顆滷蛋發生爭執，看看他們如何化解？

第二部曲由一對在公園內浪漫求婚的男女朋友開始，想知道女主角的答案嗎？第三部曲可看見帥氣的失意男子在公園內的砲台山遇見未來的自己，並展開一番寓意深遠的對話，這些故事也常見在你我生活中，邀請民眾親自來台中公園走走，一探有趣的人生課題！

(中時 )