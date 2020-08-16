國民黨在高雄市長補選敗選，前國民黨主席朱立倫16日在關西鎮受訪時表示，國民黨一定要痛定思痛，好好檢討，重新找回國民黨的主流價值，他恭喜陳其邁花了15年才選上高雄市長，真的要好好的努力，才對得起高雄市民！

朱立倫為新竹縣議員關西選區補選候選人徐瑜新競選總部成立站台後受訪，他說，國民黨從年初到現在，歷經多次失敗，一定要好好的檢討，改革過程一定要重新找回國民黨的主流價值，一定要回到台灣的主流領域。

朱立倫說，檢討是很辛苦的，檢討是很殘酷的，但不能夠在同溫層裡取暖，不然都會凍死在同溫層，所以國民黨必須要檢討，一定要培育優秀人才，未來不管是2022或2024等選舉，一定要團結在一起，重新站起來！

對外界有些人認國民黨主席江啟臣要負起敗選責任？朱立倫說，這個時候不是談人事的問題，這個時候是大家重新檢討、重新反省，走回主流價值、培育優秀人才。

朱立倫並說，要恭喜陳其邁花了15年時間選上高雄市長，真的要好好的努力，才對得起高雄市民，而李眉蓁在選舉過程很辛苦，希望能夠用同樣的精神一步一腳印，將來重新再起，他相信李眉蓁是國民黨未來在高雄市的希望。

(中時 )