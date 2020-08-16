國民黨高雄市長補選挫敗，黨內有人認為跟「討厭韓國瑜效應」有關，新北市議員葉元之反而認為，既然這麼怕被韓國瑜拖累，後來怎麼又要請韓國瑜出來站台？根據他的觀察，許多人都是因為韓國瑜出來站台，才去參加造勢晚會、才去投票。

葉元之指出，高雄市長候選人李眉蓁和國民黨中央在競選初期，刻意和韓國瑜保持若即若離的關係。黨中央在選後檢討，還是說敗選主因是「討厭韓國瑜效應」。既然這麼怕被韓國瑜拖累，若非選前評估李眉蓁得票可能不超過20萬，後來怎麼又要請韓國瑜出來站台？當然是認為韓國瑜出來是加分的。

葉元之認為，雖然很多人說韓國瑜選前幫李眉蓁站台是雙面刃，但韓站台絕對是得多於失、利大於弊。根據他在直播中的調查，許多人都是因為韓國瑜出來站台，才去參加造勢晚會、才去投票。

葉元之也提到，韓國瑜站台時說的話，表現幽默、風趣、有人情趣味，甚至稱讚陳其邁熱愛高雄，反諷應該讓陳去當行政院長，這並沒有刺激性；而且，討厭韓國瑜，也不代表喜歡陳其邁，不會幫陳其邁增加票數。

至於「鵝蛋說」，葉認為對選情也沒什麼負面。鵝蛋只是韓國瑜站台時說的一個小故事，篇幅很小，根本不是站台重點，但因為有趣，所以有點歪樓，不過也不至於讓人討厭。葉也替新北市長侯友宜解釋，外界很多人說連侯友宜都看不下去，但侯友宜沒看韓國瑜站台的演說，他是「問句」，而不是「質疑」。

(中時 )