中央推動國中小2022年全面裝冷氣政策，新竹縣有11所國中小優先獲得教育部核定，補助8300萬元進行電力系統改善，縣長楊文科指示全縣120所國中小都要全面進行電力盤點，以利後續爭取經費，加速落實班班有冷氣。

教育處指出，中央優先補助校舍屋齡在20年以上，電力設備老舊損壞、線路老舊、電壓不穩及容量不足等有電力安全堪虞的學校，先進行電力系統改善，楊縣長指示全面盤點後，已邀集各國中小總務主任召開學校電力盤點前說明會。

教育處從8月3日起會同台電、電機技師、電器承裝業者及太陽能光電業者組成盤點勘查小組，到校園盤點及勘查學校電力系統使用情形，預計1天5校的進度，在1個月內完成評估報告。

教育處表示，全縣120所國中小共有3152間教室，目前初估電力改善及裝設冷氣所需經費約要7億餘元，將依盤點結果進行校園電力配置，重新安排電力管線，並裝設太陽能板設備，避免電力配線不當引起的災害。

另外，因應氣候變遷配合行政院植樹政策，教育部與農委會共同推動校園樹木盤點及植樹計畫，以綠蔭美化校園，將協助各學校植樹，以「小樹種起、適地適木、原生樹種」為原則，提供師生良好的校園學習環境。

(中時 )