經中心技師判定維修須更換零件，費用不超過輔具半價，一般戶材料費補助上限為1000元，低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者最高可以補助維修材料費3000元。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮為高齡社會，身心障礙人口高，輔具使用比例偏高，但因山區道路顛簸等原因，造成輔具損壞率高；為使縣民安心使用輔具，由花蓮門諾醫院承辦的花蓮縣輔具資源中心，即日起將擴大花蓮縣民輔具維修材料費補助，符合相關條件的一般民眾，最高補助上限1千元。

門諾醫院輔具中心組長莊惠棽表示，今年第一季花蓮身心障礙人口為縣內總人口8.11％，全台之冠，老年人口高達16.89％，是屬高齡社會，推估縣內輔具使用比例高；去年受縣府委託承辦花蓮縣輔具資源中心服務期間，發現輔具損壞頻率偏高，但往往民眾不知到維修地點，且擔心材料費過高，勉強使用損壞的輔具，影響安全。

莊惠棽說，即起將擴大輔具維修材料費補助，提出需求後，由輔具中心協助申請，花蓮縣府、衛生福利部社會及家庭署補助，免收維修工錢及鐘點費，民眾能安心使用輔具。

輔具資源中心表示，由中心協助維修者，經中心技師判定維修須更換零件，費用不超過輔具半價，一般戶材料費補助上限為1000元，低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者最高可以補助維修材料費3000元。

補助方案即日起至經費用罄為止，用罄則停止受理申請，服務主要採預約制，有需求民眾可洽花蓮縣輔具資源中心。

(中時 )