攜帶小朋友或寵物出門時，真的要務必注意。日前馬來西亞傳出一起女童熱死在車內的事件，一名糊塗的父親帶著女兒出門，卻在下車時忘記女兒在車上，等到發現的時候已經是11個小時後，而女童也早已在車內窒息身亡。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導指出，這起事件是發生在馬來西亞雙溪大年，40歲的父親家中育有5子。在13日早上七點時，該名父親依照慣例開車將小孩們送往學校，但唯獨忘記將年僅4歲的女童送到奶奶家，而女童也因為在後座熟睡沒有出聲，父親就徹底遺忘她的存在，將車子上鎖後就去公司上班。

經過11小時候，父親下班準備開車回家時，才看到已經因窒息悶熱而死的女童，雖然當下父親有馬上送醫急救，但女童仍然不治身亡。

目前當地法醫已於14日對女童進行解剖，而父親的家人則對外表示該名父親是真的忘記女童的存在，已經非常的愧疚自責了，並呼籲「沒人希望發生這種事情，請停止指責他們家人」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)