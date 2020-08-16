星宇航空員工專屬航班近午啟航，由董事長張國煒親自執飛。（圖／星宇航空提供）

星宇航空再次出動全系列勤務車隊，為員工及粉絲安排精彩的機坪導覽，難得近距離參觀勤務車，大家興奮的不停拍照。（星宇提供）

星宇航空再次出動全系列勤務車隊，為員工及粉絲安排精彩的機坪導覽，難得近距離參觀勤務車，大家興奮的不停拍照。（星宇提供）

星宇航空董座張國煒超威！他今(16)日擔任機師，載40名粉絲、員工及親友去飛行體驗，過程中更釋出驚喜彩蛋，張國煒將飛行路線向北延伸，並在廣播中宣布航班飛到釣魚台，讓機艙裡響起一片歡呼鼓掌聲。網友聞言好羡慕，更有人說，這根本是愛台航線，太讚了。

上7時30分起，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮。星宇航空湯姓員工笑說，從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。另有員工帶家屬報到時，在櫃台巧遇K董，一問之下才發現，今天也是K董親自執飛，全家人開心直呼「賺到了」。

登機時，K董現身機艙內並親自向旅客打招呼，最後與所有旅客玩起大合照，眾人對鏡頭開心大喊「星宇航空，出發」，而在起飛前，張國煒向機上旅客概覽航程景點時也特別宣布將新增釣魚台，大家聽到後紛紛大聲歡呼，期待展開愉快的煒出國之旅。

星宇今天同樣安排候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉們，特地提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡，現場氣氛熱絡歡樂。

本次航班班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo飛航，表定於16日早上11時自桃園機場起飛，航線從台灣東部向南方向飛行，預計下午2時40分返抵桃園機場。

星宇粉絲頁今近午貼文說，飛行體驗員工班機，K董載我們去釣魚台，寵壞員工，真是太喜歡了！底下網友紛留言按讚，「愛台航線！期望以後可以定期開航，讓國人與外國旅客飽覽台灣的美」、「這是什麼公司丫，老闆也太好」、「分明就是老闆自己想開飛機兜風，順帶員工一起玩⋯已羨慕⋯」「坐在電腦前聽完廣播，差點跟著拍手呀」、「只能羨慕，敲碗加班機」。

(中時新聞網)