民眾不滿員警為立即將傷者送醫，還在調查交通事故，抨擊「拼酒駕抓績效好棒棒！」 （翻攝自臉書／李文正台北傳真）

北市中山北路5段，12日凌晨發生一起機車自摔，許姓夫妻2人受傷，派出所楊姓員警到場後聞到酒味，但許男說是太太騎車，員警為了釐清駕駛是誰，卻發生延誤送醫的情形遭楊男的兒子貼文《爆料公社》抨擊「抓酒駕拼績效好棒棒！」警局調查後對員警予以申誡1次。

士林警分局調查後，認為員警處事故確實有疏失，第一時間應協助傷患送醫，但員警卻在傷者的兒子開車載父母去醫院的途中，攔車詢問監視器畫面中的人是誰騎車，予以申誡1次處分。

許姓男子貼文指，父母11日晚上參加聚會，父親喝酒，母親騎車載父親，行經中山北路5段自摔，許到場後看到父親呼吸困難身體無法移動，可能肋骨骨折，但員警聞到有酒味，於是見獵心喜，立即著手調查，堅持要等交通分隊到場。

家屬認為病歷都在振興醫院，但救護車只就近送陽明醫院，楊再自行以自用車送振興，此時，員警調閱沿途監視器畫面，釐清確實是由許妻騎車，但途中，員警攔車出示照片要傷者確認，引發楊不滿「人命關天，還是你當下一定要弄個水落石出？」、「人都受傷了你到底有沒有看在眼裡？」

警方表示，發生事故第一時間員警應協助就醫，至於是否有涉及酒駕，事後可以調閱監視器畫面釐清，對於楊姓員警鳴笛攔車部分，已由所長與員警到醫院向民眾道歉，希望獲得諒解。

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(中時 )