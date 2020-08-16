編按：俗話說：「打虎親兄弟、上陣父子兵」不似傳統產業子承父業的情況居多，台灣的科技業較多的案例都是專業經理人當道，但也有少數例外，看看這些科技業裡的父子檔又激盪出甚麼火花。

台灣電子業第一家上市公司光寶，在7月30日宣布世代交替，擔任光寶科董事長46年的宋恭源退休，由獨子宋明峰接任董事長，宋明峰與宋恭源膚色一黑一白，不過父子之間卻也有許多相同之處。

光寶科7月30日董事會改選董事長後，宋恭源只保留了光寶董事的身份，而董事會後依然時常去公司上班的宋恭源，員工見了他還是改不了口、繼續叫他董事長，連兒子在公司跟爸爸開會時，也還是繼續稱呼他董事長，可是曾在美國留學的宋明峰，則力行平等與尊重的原則，不僅自我介紹的時候都是以「我是Tom」開場，也要求大家不要叫他董事長，而是直呼他的英文名字Tom。

注重養生的宋恭源，平日喜歡用溫和的運動來保養，比如說打坐並搭配呼吸法，來釋放壓力、平穩情緒，也會請瑜伽老師來做一對一教學，或是日行5000步，在養生有道下，即便是隆冬時節，宋恭源的手心永遠是熱的。

宋明峰則是戶外運動愛好者，希望透過運動鼓勵員工互助團結，他在光寶科不同事業部歷練時，便常常親自率隊挑戰沒有人做過的事，比如說，他舉辦過光寶百層樓登高鐵腿大賽，也就是爬樓高22樓的光寶內湖總部五次，或是與事業部主管挑戰三天兩夜雪山雙百岳登頂、騎自行車挑戰北高雙城兩日等，也在光寶內部成立三鐵社團、自行車社團，並鼓勵員工多利用公司內的健身房。

宋明峰去年進入董事會學習公司治理後，與爸爸一樣，對員工都是鼓勵多於指責，接班之後，將延續宋恭源的低調、務實、開放心態與學習成長，積極招募創新人才之外，他更請各事業部主管盤點資深的基層員工加以拔擢，希望每個人的努力都能被看見。

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(中時新聞網)