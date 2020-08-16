近日傳出工商界擔心「紓困3.0」只有865億的預算嚴重不足，也希望第4季每人再發5千元消費券。行政院長蘇貞昌今日赴台灣博物館鐵道部園區參觀時受訪表示，喊口號比較簡單，喊數字也比較簡單，國家預算有限，我們過去把錢花在刀口上，也看出有效，希望大家一起努力最重要，

蘇貞昌指出，台灣防疫有成、紓困有效，3倍券大受歡迎，內需很熱，民眾都出來消費，減班休息大幅降低。而外銷因受疫情影響，未來也會持續推動產業紓困3.0，但國家資源有限，希望多體諒。

針對合康藥局把一般口罩改成醫療口罩，蘇貞昌說，口罩國家隊夜以繼日做到好的口罩，竟有人為了私利，還要「做假」，還要犯法任何不法一定嚴辦，尤其涉及公眾健康，更要快查快辦。請社會如發現任何不法情形，都能夠向主管機關檢舉。

蘇貞昌表示，若有走私進口口罩，甚至用郵寄等方法想要來牟利，台灣口罩因為做得好，受世界肯定歡迎，還要仿冒MIT等，一定嚴辦，

蘇貞昌也恭喜昨晚剛當選高雄市長的陳其邁，並也提醒，2年拚4年是高難度，要多加油，高雄過去一段時間不但亂，而且停滯了，未來中央也會全力協助。

現場也有媒體問到台灣鐵道之父是誰？蘇貞昌回應，對於有為台灣做貢獻的任何人，都表示最高的敬意跟感謝。至於封什麼父什麼母的，我一向不太注重，我一直都是以「做實事、會做事」這樣來鼓勵團隊。

蘇貞昌說，最重要是要真正愛這塊土地、愛這個國家、愛人民，真正來做事，不管他是哪一個時代，不管他是什麼人，只要真正愛台灣，真正為台灣做事的人，才是值得肯定跟感謝，我也用這樣來鼓勵我們團隊要會做事。

(中時 )