中市餐廳停車場變電箱起火燃爆 消防局急滅火 13:142020/08/16 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市西屯區台灣大道一家餐路廳的停車場變電箱昨日下午起火偶有燃爆，消防局快速控制火勢。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區台灣大道一家餐路廳的停車場變電箱昨日下午起火偶有燃爆，消防局快速控制火勢。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市西屯區台灣大道一家餐路廳的停車場變電箱昨日下午起火偶有燃爆，消防局快速控制火勢。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市西屯區台灣大道四段一家餐廳停車場變電箱昨日下午三時起火偶有燃爆，引發用餐民眾緊張，消防人員獲報到場快速控制住火勢，無人員傷亡。 (中時 ) #停車場 #人員 #變電箱 #餐廳 #台灣大 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市餐廳停車場變電箱起火燃爆 消防局急滅火 13:142020/08/16 社會 台中車站前8／17起取締違停機車 議員籲交通配套措施 10:542020/08/16 生活 瑞芳驚傳火燒山 現場濃煙密佈 警消緊急灌救 16:082020/08/15 社會 業績制催生紅包文化 歌廳華麗轉身 04:102020/08/16 藝文副刊 青年返鄉當漁民 雲林「好蝦赤腳季」開放撈魚蝦展現成果 18:262020/08/15 生活 韓連兩日逾100例確診 明起上調首都圈防疫級別 18:112020/08/15 國際 拚觀光轉型 籌組中彰區域聯盟 04:102020/08/15 地方新聞 金門中秋博狀元9／1起跑 最大獎汽車1輛 17:312020/08/15 生活 小資女變大買家 台中購物節聰明消費「衣」級棒 11:272020/08/16 生活 燒烤吃到飽聚餐 完食照曝光網氣炸「真的太扯」 17:252020/08/15 社會 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 快訊》陸軍6軍團庫房爆炸起火 3官兵受困救出 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。