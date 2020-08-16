台中市西屯區台灣大道一家餐路廳的停車場變電箱昨日下午起火偶有燃爆，消防局快速控制火勢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道一家餐路廳的停車場變電箱昨日下午起火偶有燃爆，消防局快速控制火勢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道四段一家餐廳停車場變電箱昨日下午三時起火偶有燃爆，引發用餐民眾緊張，消防人員獲報到場快速控制住火勢，無人員傷亡。

(中時 )