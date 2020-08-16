無黨籍藍亮如（右）強調自己無黨無派，能勝任里長職務，盼能獲得鄉親的支持延續服務。（李忠一攝）

羅東鎮仁和里里長陳圳茂因病過世，陳的遺孀藍亮如代理里長並參加補選，8月29日補選投票，民進黨徵召24歲的曾庭萱，今天（16日）曾庭萱競選總部成立，宜蘭市長江聰淵等人站台，盼鄉親能投給年輕人。藍亮如強調里長做事不分黨派，盼獲里民支持延續亡夫服務的理念。

今天曾庭萱競選總部成立，民進黨除宜蘭市長江聰淵，還有縣黨部主委陳俊宇、縣議員劉添梧、呂惠卿，以及多名地方人士相挺。

曾庭萱說，仁和里是羅東鎮中心，有早市、有夜市，但大學畢業後回鄉工作、陪伴阿嬤時，發現很多年輕人因出外工作，只剩下長者在家，盼能藉由補選機會為地方服務，會打拚讓大家幸福快樂。

陳俊宇表示，以高雄市長補選為例，投票率不到5成，如投票率不高，仁和里可能不到300票就能當選里長，盼鄉親能給年輕人機會，就是給仁和里機會。江聰淵說，曾庭萱年紀輕就願從事社會服務，懇請鄉親能投給曾庭萱，絕對會是最好的選擇。

藍亮如說，陳圳茂生病期間，她協助服務里民，仁和里各種問題的處理她都非常有經驗，強調里長就是要做好基層的服務，放眼全台沒看到里長選舉搞得像選鎮長的規格，她會專心把基層工作做好。

她表示，有鄉親建議她能找國民黨幫忙，但她堅持無黨無派，這樣當選後才沒有政黨的包袱，能以里民利益為優先，也可以勝任里長職務，希望里民能擦亮眼睛，將票投給有做事能做事的人選。

(中時 )