樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，兩邊皆派出洋投出賽，由對上兄弟頗有心得的卡本特，對上肩負球隊止敗任務的羅傑斯，此外上半季冠軍兄弟在下半季打得不順，目前全年戰績僅領先桃猿半場勝差，若今日再輸球就會被超車。

昨日桃園賽事因雨延賽，今日兄弟改由羅傑斯先發，他對桃猿對戰自責分率6.94偏高，不過上一次主投7局僅被敲5安、無失分，順利為他拿下勝利，羅傑斯近2場比賽近況很不錯，是否能延續壓制暴力猿打線的實力，是兄弟能否中止3連敗的關鍵。

而卡本特對上兄弟的成績亮眼，對戰自責分率是2.37，相當有壓制力，不過他在下半季不太順利，近3場先發吞下2敗，上一場對上兄弟5.1局被敲9安、失3分就先退場，上一次拿下勝投已是一個月前。

中信兄弟目前在全年戰績以5成66勝率位居首位，不過第2的桃猿緊追在後，僅半場勝差，且是下半季率先吞下10敗的球隊，今日若再輸球，就要拱手讓出全年勝率第一的寶座。

(中時 )