在員警的介紹下，小朋友們了解各項警用裝備的作用，也明白警察工作的辛苦與重要性。（民眾提供／盧金足台中傳真）

許多小朋友都是第一次踏入派出所，對於警察工作及所內的各項事物都充滿好奇。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局何安派出所來了一群可愛的小朋友，原先嚴肅的派出所內，頓時增添許多歡笑聲及孩童們的童言童語，原來是何安所轄區內1間兒童美語學校舉辦安全教育夏令營活動，在老師帶領下參觀派出所，透過警員孫祿順、許珈瑄的解說，讓小朋友了解到警察哥哥、姊姊們平日執勤的裝備與工作內容。

在小朋友心目中，警察機關是個莊嚴神秘的地方，許多小朋友都是第一次踏入派出所，對於警察工作及所內的各項事物都充滿好奇，兒童美語學校為了提供小朋友這方面正確的知識，師生7人日前特地前來參訪何安派出所，讓小朋友大開眼界，對警察工作深入了解，也從預防犯罪宣導中，吸收到保護自己人身安全的常識。

派出所員警細心操作示範各項警用裝備介紹給小朋友們，現場互動歡樂、反應熱烈，小朋友們對於帥氣的警車皆特別興奮，搶著搭乘拍照留念。

在員警的介紹下，小朋友們了解各項警用裝備的作用，也明白警察工作的辛苦與重要性，員警也不忘針對防範犯罪、交通安全等基本觀念做宣導，並準備精美小禮物，發放小型頭燈贈予小朋友，讓小朋友們留下一個歡樂美好的回憶。

(中時 )