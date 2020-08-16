美國總統川普15日在記者會上表示，在封禁TikTok後，他會向包括阿里巴巴在內的更多其他大陸科技企業施加壓力。

據路透報導，川普普在記者會上被問到，會不會向包括阿里巴巴在內的其他大陸企業施加禁令，川普回答「我們在考慮事項，沒錯」。

川普本月6日簽署行政令，稱手機移動應用程式TikTok和微信「對美國國家安全構成威脅」，將在45天后禁止任何受美國司法管轄的企業或個人與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，或與騰訊公司及其子公司進行與微信有關的交易。

美國政府做法被大陸外交部發言人汪文斌斥為「赤裸裸的霸權行徑」。汪文斌在8月7日的例行記者會上曾表示，美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利淩駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，最終將自食其果。汪文斌敦促美方糾正錯誤做法，不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業。

(旺報 )