台南市安平區華平路1棟民宅，今日（16）中午12時許傳出失火，火舌自6樓佛廳竄出，消防人員獲報後趕抵現場滅火，所幸屋主一家8人及時逃出，並無人員傷亡。

台南市消防局救災救護中心今日11時50分接獲報案，稱安平區華平路有一處民宅失火，安平、永華分隊趕抵後，迅速拉水線上樓滅火，屋主一家8人及時逃出，僅6樓佛廳慘遭燒毀。

消防局指出，起火點在6樓佛廳，至於起火原因仍待待火災調查科人員鑑定調查。

(中時 )