台南安平區民宅失火 6樓佛廳全毀 13:422020/08/16 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南安平區華平路一處民宅今日（16）中午12時許失火，起火點為6樓佛廳。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安平區華平路1棟民宅，今日（16）中午12時許傳出失火，火舌自6樓佛廳竄出，消防人員獲報後趕抵現場滅火，所幸屋主一家8人及時逃出，並無人員傷亡。 台南市消防局救災救護中心今日11時50分接獲報案，稱安平區華平路有一處民宅失火，安平、永華分隊趕抵後，迅速拉水線上樓滅火，屋主一家8人及時逃出，僅6樓佛廳慘遭燒毀。 消防局指出，起火點在6樓佛廳，至於起火原因仍待待火災調查科人員鑑定調查。 (中時 ) #安平區 #民宅 #人員 #今日 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 今夏最夯安平虎鯨Orca Go夏日嘉年華登場 04:102020/08/16 《旺來報》 三倍券助攻 家樂福中元開紅盤 04:102020/08/15 產業特刊 台南「好禮月月抽」首波抽獎！電動機車得主出爐 12:562020/08/15 寶島 霧台3部落 首設生態景觀區 04:102020/08/15 地方新聞 台南有線電視首場電影同樂會全場戴口罩 22:502020/08/15 寶島 大雷雨恐下到周六 降雨熱區出爐 吳德榮：連下這麼多天不常見 07:582020/08/16 生活 李眉蓁「沒全輸」 全高雄38區 有3區贏過陳其邁 20:332020/08/15 政治 捷運工地旁現坑洞 中和區公所允補強 04:102020/08/15 地方新聞 6旬獨居婦垃圾滿到天花板 空拍機查獲孑孓開罰 22:422020/08/15 寶島 修老屋建公園 鹽水拚休閒觀光 04:102020/08/15 地方新聞 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 快訊》陸軍6軍團庫房爆炸起火 3官兵受困救出 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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