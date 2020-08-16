ATP限速備援系統測試。（台鐵局提供）

為確保行車安全，臺鐵局去年8月與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。經研發測試完成，相關預算調整也獲交通部同意，預計今年底完成52輛普悠瑪號、太魯閣號安裝測試。

臺鐵局表示，依據行政院總體檢報告推動執行「限速備援系統」開發，因涉及原ATP系統專利保護限制，技術困難度較高，且臺鐵車種型式較多，在實際研發測試後，所需經費，由原估算平均約每套30萬元增至約70萬元。

臺鐵局考量為能加速推動執行，經檢討評估後，以原編列預算2.45億元額度內，調整安裝車輛數，從由原805輛調整至350輛來處理，今年2月12日陳報交通部後，7月30日獲交通部核復同意。另本次經調整未納入部分則將配合預算編列情形持續擴充辦理。

臺鐵局表示，目前已進行相關技術規範的最後確認，將盡速於9月底前與中科院完成正式簽約，12月底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車共52套限速備援系統之安裝。

此外，臺鐵局表示，自普悠瑪事故後，除積極推動系統設備面之改善措施外，並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等標準作業規定，持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全。

(中時 )