7月正式營運的台灣博物館鐵道部園區，日前因展區介紹日據時期鐵道部長長谷川謹介為「台灣鐵路之父」而惹議。行政院長蘇貞昌今(16)日在文化部長李永得陪同下觀展，對此表示「我對為台灣做過事的任何人都致上最高的敬意與感謝，至於封什麼父什麼母的，我一向都不太注重，想討論的人就去討論。」並指出，不管什麼時代，最重要是要為愛土地、愛國家來做事。

事件爭議源於台博館鐵道部園區7月7日開放後數日，有觀展民眾針對「台灣鐵路之父」質疑，應是劉銘傳而非長谷川謹介，引起網路熱烈討論。台灣博物館館長洪世佑表示，爭議爆發後，館方也隨即調整展區介紹，保留客觀事實陳述，不做價值判斷，將歷史人物定位留給史學家評斷。

蘇貞昌今日在台博館展示企畫組助理研究員林一宏導覽下，一一觀摩館內展區，走到室內木造車站造景時，也勾起他搭火車求學的回憶，「我是坐火車長大的，從屏東到台北讀書一定要坐火車，當時沒有高速公路，大學生返鄉也是坐火車，火車是我成長的記憶。」

蘇貞昌表示，鐵路之於台灣發展非常重要，台灣地方生活文化因鐵路有無經過有很大的不同，讓鐵路在新時代仍有競爭力，是非常重要的一環。看到台博館老照片時，他也另外詢問起藍地黃虎旗保存現況，並表示自己從未看過藍地黃虎旗，希望能有機會觀賞。

洪世佑表示，藍地黃虎旗現已指定為國寶，之前曾展過，未來會再依適當時間展出，展出時間最長6個月，展完後也須讓文物休息保存一段時間。

適逢周末假期，今日觀展人數眾多，但因台博館鐵道部園區為國定古蹟，館方也祭出人數控管規定。洪世佑表示，按《文資法》規定，館方設立了不同的人數管控措施，如2樓最大容納人數就是285人。今年也依疫情，額外增加入場措施，包含量額溫、戴口罩等規定，落實防疫。

(中時 )