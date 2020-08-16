台南市政府舉行農業政策共識營，規畫未來農政藍圖。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府舉行農業政策共識營，並聘任13位農業事務諮詢委員，提供建言。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

農業是台南市重要產業，為建構南市農業政策發展藍圖，以建立主動性、長期性的農產業發展計畫模式，打造「安全生產、永續經營、農民賺大錢」的願景，南市府農業局特舉辦農業政策共識營，邀請農業專家學者與相關單位同仁與會，將全市分為7大區塊，研擬出未來的發展政策；另外會中也聘任13位農業事務諮詢委員，涵蓋農業各領域，為市政提出建言。

南市府農業局請來包括嘉義大學教授黃文理、臺南藝術大學教授曾旭正、屏東科技大學助理教授莊智瑋、臺北市立大學助理教授陳姿伶、台南應用科技大學副教授劉育釧、高雄大學副教授莊淑姿、嘉義大學副教授邱郁文等人為指導老師，再以農業局科長為召集人，同仁為成員，分為大新營區、大北門區、曾文區、南科區、南關區、玉井區及其他等7區。

各區盤點農業資源及該區農業問題後，討論並完成各區農業政策的草擬規畫，未來各分區還要請農會、公所及社區共同討論，研擬出短、中、長程的農業政策規畫，最後舉行南市農業政策會議，將最終版的農業政策發展藍圖向農民團體及農民說明，作為未來農業施政方針。

台南市長黃偉哲表示，「台南市農業政策發展藍圖」要和「產業升級、供需管控、通路多元及品質監控」結合，以達到「產銷穩定」、「產品安全」與「環境友善」3大目標，包括規畫生產及建立多元通路，擴大生產規模降低成本、推廣並增加有機農業生產面積，建立產銷履歷制度及推動在地食材，以及兼顧生態保護及農業生產，維護農業環境以永續經營。

會中也通過13位農業事務諮詢委員聘任，有前南市副市長許漢卿、崑科大客座教授暨崑山高中校長戴謙、中興大學創新產業推廣學院副院長李宗儒、農委會動植物防檢局高分局台南檢疫站主任吳銘崇、成大生物科技與產業科學系特聘教授陳宗嶽、成大都市計劃學系副教授曾憲嫻、成大海洋科技與事務研究所教授陳璋玲、嘉義大學水產生物系系主任兼產銷履歷驗證中心組長陳哲俊、農委會水試所海水繁養殖研究中心主任葉信利、高科大學水產養殖系副教授兼系主任鄭安倉、中興大學獸醫學院獸醫學系名譽教授謝快樂、屏科大學水土保持系教授許中立。

(中時 )