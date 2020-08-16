2016年民進黨政府上台後，兩岸關係就急轉直下，大陸解放軍軍機、航母更三不五時繞台航行，兩岸之間瀰漫緊張氛圍，立法院國防外交委員會的國民黨立委陳以信15日不諱言表示，「兩岸打起來，台灣就會輸光光」。

美國海軍學院在其8月《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊登了前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）的聯名文章〈The War that Never Was？〉（從未有過的戰爭？），預測解放軍將在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期的三天內，解決台灣問題。

陳以信15日透過臉書表示，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家！」，這是過去他當總統府發言人時，最常聽到馬總統對外國政要說的一句話，許多外國友人都對這話深感認同，他也對這話深受感動。

昨天是二次大戰日本向盟軍投降的紀念日，也是「中華民國抗日戰爭勝利75週年的紀念日」，陳以信回憶，前總統府資政蘇起，曾對他說：「要當兩岸勇武派容易，要當兩岸和平派困難！」他認為，此言不虛，在臉書上喊打喊殺容易，到戰場上真刀真槍困難。

陳以信說，這一代雖然並未經歷兩岸戰爭，但1996年飛彈危機卻是經歷過。他當時在金馬前線當兵的同學說，當時在前線站衛兵是真槍實彈全副武裝，而且在左胸口袋前人人放著一封遺書。聽到這裡他眼眶都紅了，為什麼一個20幾歲的年輕人要寫遺書？當他(同學)雙手拿著槍，身上帶著遺書，站在寒風中等待敵人來襲時，他知道他在等什麼，他在等死⋯

陳以信認為，兩岸和平是珍貴的，兩岸戰爭是無謂的。「外國人常問我，長期裡大陸和台灣誰會贏？我說答案很簡單，只要兩岸不打起來，台灣最後一定贏；但只要兩岸打起來，台灣就會輸光光。這不只是對台灣的信心，更是對民主制度的信心」。

陳以信也提到，最近蔡總統老愛說「九二共識」的歷史已經翻頁，不過他要敬告蔡總統，「和平不能翻頁，因為和平翻頁就是戰爭！」如果她(蔡)是真心愛台灣，政府的兩岸政策就必須以和平避戰為核心，任何會導向戰爭的兩岸政策，最後都是害台灣⋯

他並進一步表示，抗日戰爭結束75週年的今天，兩岸重回戰雲密佈，陸方在台海軍演，美軍機艦穿梭不停，這絕不是台灣要的未來，更不是台灣最大利益之所在。

(中時新聞網)