64歲楊姓男子13日駕車至台中大雪山森林遊樂區附近，家屬擔心發生意外報警尋，今日於雪山路32.5公里雪山橋往下垂降，在約100公尺找到楊男遺體，死因待檢察官相驗釐清。

和平警分局表示，雪山派出所13日17時19分接獲民眾報案，稱其楊姓父親駕駛小客車前往大雪山森林遊樂區附近，恐發生意外請求協尋。

雪山派出所警員李玉章趕往現場，在雪山路32公里處發現楊男車輛停放路旁，和平消防分隊同仁隨後也抵達現場會同連夜搜尋。連續3日出動警方、消防、民間搜救人員、搜救犬及空拍機搜尋，期間家屬也都到場找尋，但均未所獲。

今日一早雪山派出所及大棟派出所警力3人、林務局1人、苗栗山城救難團體10人、台中市救難團體2人、台中市穿山甲救難團體16人、台灣國際救難團體6人，共38人在雪山路32公里處集結搜尋，其中8人在雪山路32.5公里雪山橋往下垂降約100公尺搜尋，在9時15分尋獲遺體，楊男死因待檢察官相驗釐清。

(中時 )