中美關係持續惡化，牽動的台海局勢敏感神經，近日美國有一期刊報導，大陸解放軍很有可能在明年1月時出兵武統台灣，引發外界熱議。對此，民進黨立委王定宇指出，大陸之所以可能挑這個時間點出兵，因為剛好是美國總統交接脆弱期，對岸希望藉此時機點快速統一台灣。

據綜合媒體報導，美國海軍研究院雜誌期刊《議事錄》（Proceedings）8月發表一篇由前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）及前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）的所合著的文章《The War that Never Was？》

文章表示，大陸解放軍很有可能趁美國明年總統交接的脆弱時期，也就是1月19日到1月21日期間武統台灣。解放軍可能先在12月展開「紅省行動」（Operation Red province），借以加深和台灣對立關係。接著明年1月，解放軍將以軍演之名，行對台侵略之實，來武統台灣。而解放軍首要目標，就是占領金馬和澎湖，再出動海軍封鎖台灣海峽，以應對美國第七艦隊。同時，解放軍也會癱瘓台灣媒體和網路。

對此，王定宇在政論節目《鄭知道了》上表示，這位美前官員的文章是在告訴台灣，美國有一個「決策脆弱期」，這時間是美國總統大選選完，新政府交接11月到1月這個時候。

王定宇更表示，如果美國川普連任，就沒有這個脆弱期，但如果川普連任失敗，這時很難下重大決策，這個時機點就可假設一個情形，解放軍很有可能在東海用軍演快速集結部隊，轉變成戰爭占領台灣。當然這是一種假設，也可看做美前官員的善意提醒，雖不能誇大，但也不能小看解放軍。

(中時新聞網)