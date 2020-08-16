警方查獲百餘罐有強姦藥水之稱的「神仙水」、安非他命及3把改造手槍及38顆子彈。（翻攝照片）

以汽車美容作掩護 警搜出百餘罐強姦藥水、大批槍毒

20歲蔡姓男子涉嫌將大批槍毒藏匿於基隆市某汽車美容洗車場內，新北市永和警分局獲報，15日下午循線前往查緝，當場查獲百餘罐有強姦藥水之稱的「神仙水」、安非他命及3把改造手槍及38顆子彈，儘管蔡嫌辯稱「友人借放的！」但警方仍不予採信，依法移送地檢署偵辦。

警方調查，蔡嫌為基隆人士，父親有地方幫派背景，他將大批槍毒藏匿於胞兄經營的汽車美容洗車場。永和警分局獲報立即派遣多名幹員、無毒校園警力及霹靂小組前往查緝。

警方先在洗車場外埋伏等待蔡嫌出現，立即一擁而上壓制逮捕，警方搜索過程中蔡嫌拒絕配合，但警方發現蔡嫌不時關注場內未懸掛車牌的BMW汽車，立即撬開後車廂查緝。

警方搜出，101罐神仙水，每罐22公克、毒品安非他命6包，共208.69公克、3把改造手槍及38顆子彈等證物。蔡嫌辯稱，東西並非他所有，而是友人借放的，但對於友人又交代不清。

警方訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。永和警分局長謝宗宏強調，槍枝容易衍生治安問題，毒品為害國人身心健康，警方強力取締的決心不會改變，絕對不容許槍枝、毒品的存在。

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(中時 )