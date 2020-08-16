民眾黨不分區立法委員邱臣遠16日在基隆成立「基隆市總服務處」，成為民眾黨在台灣最北的第一個服務據點。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

民眾黨不分區立法委員邱臣遠16日在基隆成立「基隆市總服務處」，成為民眾黨在台灣最北的第一個服務據點。民眾黨主席柯文哲曾喊出，要讓民眾黨「二○二二，遍地開花」目標，現今邁出第一步插旗基隆，布局未來議員、市長選舉的意味濃厚。

民眾黨秘書長謝立功、立法院黨團總召賴香伶委員、邱臣遠與服務團隊16日一同開幕祭拜，位在基隆服務處正式落地。邱臣遠表示，他的父親是八堵人，這次回到故鄉設立總服務處，主要是希望匯集更多想要改變的年輕人，為基隆發聲，他強調，「一個人走得快，但一群人走的遠」。

民眾黨秘書長謝立功代表柯文哲出席現場並指出，他自己也是基隆人，即日起民眾黨在基隆開始深耕，由邱臣遠做開端，相信會讓基隆市民感覺到不一樣的明天。謝立功進一步說明，基隆總服務處的成立代表一個開始，無論是選民服務、活動或是市民關注的公共議題，民眾黨都會盡心盡力，基隆市民有福了。

民眾黨團總召賴香伶委員也說，民眾的聲音可以透過地方服務處傳達至國會，同時，也讓民眾了解，「一個跟民眾站在一起的政黨一定要有地方性據點及團隊，為鄉親提供更多服務。」期盼服務處蒸蒸日上，讓在台灣頭的第一個服務處據點帶領民眾黨繼續向前。

此外，柯文哲也將在22日自行帶隊，在服務處外舉辦地方組授證暨正式營運活動。

(中時 )