耶魯大學研發的用口水檢驗新冠病毒的篩檢方式，15日已獲得美國FDA緊急使用授權。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（15）日已經緊急授權耶魯大學用唾液篩檢新冠病毒的檢測方法，耶魯大學的檢測方法顯示，用唾液進行病毒篩檢，準確度和傳統取樣鼻腔黏膜檢體的方式一樣好，同時成本更低，民眾每次約需支付15至20美元（約新台幣440元至588元），而且結果數小時內就會出爐。

美國體育頻道ESPN報導，耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）研發出名為「SalivaDirect」、用口水檢測新冠病毒的篩檢方式，該檢測方法已在昨日獲得美國FDA緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA），以供大眾使用。

「SalivaDirect」研究由美國職籃NBA及美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）共同贊助，並且率先針對一組NBA球員及員工進行唾液檢體檢測，這組受測者同時也接受傳統的鼻腔檢體檢測，也就是新聞中常看見的，醫護人員拿長棉棒深入受試者鼻腔擦拭、取樣的方式，結果顯示，兩種病毒檢測結果幾乎一致，不過研究目前尚未經過同儕審查（peer-reviewed）。

報導指出，「SalivaDirect」主要目的是進行大規模民眾病毒篩檢，每個取樣的成本最低只要4美元（新台幣117元），不過民眾最終支付費用可能會稍微高一點，約15至20美元。

「SalivaDirect」唾液檢測方式的另一個特點是結果迅速出爐，民眾將口水滴到瓶子裡後，約幾小時內結果就會出爐，絕對不會超過24小時。

這種唾液檢測方式之所以快又便宜，原因在於研究人員拿掉了傳統上分離病毒中核糖核酸（RNA）的步驟，這是鼻腔黏膜篩檢方式的重要環節，能夠讓檢測結果更明確。

研究共同作者之一的耶魯大學流行病學系助理教授葛魯保（Nathan Grubaugh）坦言，耶魯研究的病毒檢測方式「缺少了一點敏感性」，但也因此獲得了速度優勢，而且在費用上最多比先前的檢測方式便宜了10倍。

葛魯保指出，耶魯的檢測方式拿掉了分離RNA的步驟，取而代之的是加入試劑，並且透過短暫加熱程序來釋放病毒基因組，研究發現，使用常見的試劑就能有很好的成效，這也代表，任何實驗室都能進行耶魯大學研發的病毒檢測方式。

美國FDA 4月時批准由羅格斯大學臨床基因學實驗室（Rutgers Clinical Genomics Laboratory）開發的另一款唾液篩檢方式，不過每次檢測仍需60至150美元（約新台幣1,764元至4,410元），結果出爐也需要24至48小時。

(中時新聞網)