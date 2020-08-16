「台灣阿童」前台北市議員、金色力量黨黨主席童仲彥，今年6月考上樹德科技大學人類性學研究所博士班，且還是榜首，對於性話題毫不避諱。過去他曾表示，如果林志玲跟葉毓蘭讓他選，一定會選後者，而網友也將此番話私訊給葉毓蘭，讓葉毓蘭直呼「肖ㄟ」！

童仲彥接受《鏡週刊》訪問時曾坦言自己很渣，雖負面新聞一大堆，但仍交的到女朋友，關鍵是選擇。他舉例，若場合上有林志玲、葉毓蘭，一定會選後者，「因為她一天到晚都在臉書罵我，一定對我有興趣」。

網友將相關報導透過臉書私訊給葉毓蘭，表示「阿童說會choice委員」。葉毓蘭則回應「舊聞了，看過啦！笑笑就好」，網友再追問「今天的哦，阿蘭姐對阿童有興趣嗎」，葉毓蘭直言「肖ㄟ渣男」。

對話截圖也傳到童仲彥手中，他在臉書表示「上課舉的例，她說是舊聞，我的確一直舉這個例子，可見她都在偷偷Follow，笑死！」還開玩笑說「不要用氣炸鍋炸我」。

童仲彥受訪時表示林志玲和葉毓蘭，他會選後者，葉毓蘭親自回應網友。（圖／摘自台灣阿童─童仲彥臉書）

(中時新聞網)