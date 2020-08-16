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民進黨高雄市長參選人陳其邁以70％得票率贏得補選，民進黨國際部主任羅致政今天表示，年輕世代成為近兩次選舉左右勝敗關鍵。政大選舉研究中心研究員游清鑫則指出，選後國民黨可能面臨重組，包括重建兩岸論述；民進黨則有內部派系政治等潛在危機。

民進黨國際部表示，2020年6月6日高雄市長罷免投票，罷免了前任市長韓國瑜，這是台灣民主歷史上首次人民推動罷免直轄市長成功，不只是台灣民主意識的展現，同時也引起了國內外各界的關注。而8月15日，民進黨的市長補選參選人陳其邁以70％的得票率贏得了高雄市長補選。

為了幫助國際社會更加了解這次極具歷史性的選舉的結果與意涵，民進黨今天上午舉行高雄市長補選座談會，邀請日本、澳洲、加拿大等多國駐台使節與會，由國際部主任羅致政主持，中山大學中國與亞太研究所的郭育仁、政大選舉研究中心游清鑫、台灣地理資訊中心主席董建宏與談。

羅致政在會中分析指出，民進黨2018年，在高雄慘敗，當時大家都認為民進黨已經沒有未來，但民進黨不但活了下來而且再次勝選，顯示台灣政治「never say never」，從這兩次選舉看來，包括首投族在內的年輕世代成為左右選舉勝敗的關鍵因素。

游清鑫則以國民黨和民進黨這兩年在高雄市選舉的得票變化作比較，2018年，藍綠得票率分別為53.87％比44.8％，2020年總統選舉翻轉成34.63％比62.63％，這次高雄市長補選則擴大差距為25.9％比70.03％。

他說，此次選舉是民進黨總統大選勝選的延伸，象徵綠營重新掌控台灣南部，也奠定蔡總統第二任期的聲譽，並為2022年地方選舉和2024年總統大選作準備。

在國民黨方面，游清鑫認為，可能面臨重組，黨內要面對的議題包括鞏固領導權、重建兩岸關係論述、調整其在美中台三方的戰略位置、及鞏固其本土支持者。在民進黨方面的潛在危機則有美中兩強角力的快速變化、疫後如何維持支持度、以及內部派系政治可能導致蔡總統成為跛鴨。

董建宏以「韓流」的興衰為例，強調2018年在高雄愈年輕化的村里「由綠轉藍」比例越高，但這些村里到了2020年也從「投韓」轉向「罷韓」，顯示一個政黨如果惹怒了年輕世代，未來可能就不再有機會。

(中時 )