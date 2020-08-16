繼創下秒殺紀錄的「煒」出國飛行假期體驗好評落幕後，星宇航空驚喜推出「星宇人飛行假期體驗航班」。16日為感謝粉絲長久以來的支持，並慰勞辛苦工作的員工，K董特別邀請40名粉絲，加上142名員工及親友，一起到空中放暑假，就是要寵星粉、寵員工！

本次航班班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo飛航，表定於16日早上11:00自桃園機場起飛，航線從台灣東部向南方向飛行，預計下午14:40返抵桃園機場。

今日早上07:30開始，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮，「從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉」星宇航空湯姓員工笑著說。還有員工帶家屬報到時在櫃台驚喜巧遇K董，一問之下才發現今天也是Ｋ董親自執飛，全家人開心直呼「賺到了！」

本次星宇同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉們，特地提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡，現場氣氛熱絡歡樂。

來自台北的陳先生表示：每天密切都關注星宇航空社群帳號，很喜歡小編時常分享有趣的航空知識，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機，待會也一定要跟星宇地勤人員合照。登機時更是驚喜連連，K董現身於機艙內並親自向旅客打招呼，最後更與所有旅客玩起大合照，眾人對鏡頭開心大喊「星宇航空，出發！」，星宇人飛行假期體驗航班宣布正式啟航。

這趟行程收員工價，每人4,221元，機上供應胡同燒肉餐、免稅品75折與機上電影院，有6個沒有窗戶的位子未做銷售。

(工商 )