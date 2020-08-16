近期「90後龍魚整容師，魚眼睛整容一次千元」的一段介紹蘭州龍魚美容師影片引發關注，側面顯示大陸寵物美容行業近年來經歷快速發展。據大陸企查查數據顯示，目前大陸共有近10萬家寵物美容相關企業，近10年相關企業年註冊量持續上升，2019年新增註冊量是10年前的22倍。

根據《新京報》報導，從地域分佈來看，廣東省以1.3萬家企業排名第一，浙江、江蘇緊隨其後。此外，近幾年相關企業整體實力在提升，3年的時間中，每年新增企業註冊資本在100萬以內的占比從從84.14％下降到了75.81％。

此外，寵物市場一直被資本市場看好，2015年後進入市場的資金充裕。企查查節選部分寵物美容品牌發展情況，大部分成立於2010年後的企業發展優勢明顯，更容易獲得資本青睞，例如安安寵醫，僅成立1年就獲得高瓴資本數千萬人民幣，而瑞派寵物、樂寵科技則已獲得多輪融資，寵物美容市場正在逐步規模化、規範化。

(旺報 )