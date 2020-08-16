去年才從SBL宣告退役的林冠綸，如今將以36歲的年輕歲數，接下P＋聯盟新成立的新竹攻城獅總教練，他在16日出席BE HEROES經典賽時表示，「就是一個夢想而已，從我開始打球就做好一切當教練的準備，我完全不擔心年紀問題。」

其實為了接下這個菜鳥教頭位置，林冠綸放棄了正濱國中正式老師的鐵飯碗，就是因為他總算有機會一圓夢想，就是當個職業球隊的總教練，「當攻城獅球隊高層打電話問我，是否有意願接下這個問題？我毫不考慮就回答，就接啊！」

林冠綸強調，自己30歲以後的人生目標，就是想要脫離學校單純且如同循環的工作環境，換個地方繼續拚下去，至於他想把攻城獅打造成怎樣？他回答，「我想呈現的是防守穩定、打球合理的團隊球風，老實講，我現在還沒操很凶。」

只是回想林冠綸的打球生涯，向來就以不合理出手著稱，特別是他的三分外線，如今變身總教練，卻要帶給球員完全不同的東西，「當球員與教練絕對不一樣，每個人身上都各自掛著招牌，所以我不會想太多，努力做好教練的工作就好。」

由於攻城獅集結SBL各隊「棄將」，所以外界對於他們的實力，普遍評價都不太好，林冠綸表示，他和球隊高層、教練團其他成員都很喜歡這種被低估的感覺，「我們是有鬥心的團隊，就算被補一刀，等到後面我們成功了，得到也會更多。」

「不過我老實講，我們現在只有10名球員，等於每個位置都還缺人，」林冠綸說，「我有看到網路上寫說，我可以自己下場打，但我不會這樣做，很感謝大家的抬愛，甚至有點太高的抬愛，我相信我的球員都很棒，不需要我下場的。」

(中時 )