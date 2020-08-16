新冠肺炎疫情造成全球經濟重創，雖然近期在台灣出現報復性消費和旅遊，但工商團體擔憂疫情再起，恐讓經濟復甦時程延後，呼籲民進黨政府能再發5000元消費券；對此，民進黨立委許智傑表示，會參考商總意見，在適當預算規劃下，對紓困做最大幫忙。

立法院原預定在8月中旬舉行的第二次臨時會喊卡，政府「紓困3.0」預算審查遭延宕，受衝擊最大的包括傳統產業、製造業和會展產業等。雖然這兩個月因台灣疫情稍緩，民間社會展開報復性旅遊與消費，稍微拯救重創的經濟活動，但隨著疫情再起、預算卡關，工商團體深怕再掀「倒閉潮」。

面對嚴峻挑戰，商總理事長賴正鎰擔憂表示，疫情之下至少還有半年要撐，振興券目前是有些效果，但一人只發2000元，相較國外幾萬元實在太少，建議再發5000元消費券。對此，許智傑表示，我們是負責任的政府，會參考商總意見，在適當的預算規劃下，對紓困做最大幫忙。他也希望國民黨可以一起支持「紓困3.0」，一起協助台灣企業和人民度過難關。

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(中時新聞網)