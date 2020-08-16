道奇16日再度於洛城內戰打敗天使，前役仗著左投柯蕭(Clayton Kershaw)的勇猛輕鬆過關，第2戰雙方相持到延長賽第10局才分勝負。道奇在突破僵局制出奇招，以盜壘偷襲三壘得手，再靠1支高飛犧牲打就跑回致勝分，終場6-5擊敗天使。這支犧牲打是第10局首位打者擊出，大聯盟史上從未發生過這種事。

天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)開場就奉上1發兩分炮，他以9轟暫居美聯全壘打王，打擊率仍維持3成，還跑出本季首盜。5局下卓奧特打了內滾有1分打點，但害死一壘跑者，卓奧特上壘之後伺機盜二壘成功，讓天使再佔得點圈。可惜後面的阮棟(Anthony Rendon)和大谷翔平都被三振。

大谷翔平今日繳白卷，3次得點圈有跑者都錯失良機。道奇泰勒(Chris Taylor)也是一樣，但他第10局突破僵局時，做為起始跑者被放置在二壘，成功盜上三壘，隊友孟西(Max Muncy)擊出右外野深遠飛球，成為勝利犧牲打。

孟西這一球創下很奇特的紀錄，這是大聯盟史上第一次由「單局首打席敲出的犧牲打」。 一般來說，每局的首位打者不可能擊出犧牲打(壘包是空的)，但是突破僵局制就允許這種奇怪的事情發生，這讓一些球迷非常不屑。突破僵局制僅適用本季。卓奧特單場3打點，道奇貝茲(Mookie Betts)也開轟繳出3打點，兩位前美聯MVP首次同場開轟。

(中時新聞網)