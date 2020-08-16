陸軍6軍團21砲指部庫房起火 幸無人傷 14:012020/08/16 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於桃園龍岡的陸軍第六軍團21炮指部，今（16日）發生庫房火災，3名官兵一度受困，幸好平安救出。圖為第六軍團龍岡大操場。（中時資料照 黃俊銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍六軍團二一砲指部庫房起火3人逃出無大礙。(呂筱蟬攝) 位於桃園龍岡的陸軍6軍團21砲指部營區，今天中午驚傳倉庫爆炸起火，起火時間約發生在12時50分，火勢延燒1小時後控制，初步了解，事發當下有3名官兵受困庫房，之後順利救出，無人送醫。火勢經過1小時撲滅，軍方表示，起火庫房係堆置各種雜物，無重要軍品，不排除是天氣過熱自燃或電線老舊走火，目前軍方正在調查起火原因。（持續更新） (中時新聞網) #起火 #陸軍6軍團 #庫房 #受困 #救出 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺House》土城「新潤心城」37坪正3房 金城路罕見房型 永久棟距高坪效景觀宅 13:062020/08/14 財經 MLB》第6次3響炮 貝茲追平大聯盟紀錄 14:452020/08/14 體育 日防衛省保存東京審判法庭的大講堂 留下歷史見證 23:492020/08/14 國際 日內瓦裁軍談判 陸美互轟霸權 04:102020/08/16 兩岸要聞 暑假尾聲飯店夏令營寓教於樂 04:102020/08/16 時尚消費 1張三倍券抵10萬房價！「皇普摩天100」熱銷60戶 15:392020/08/14 寶島 吳佩慈「6年生4胎」豪門夢碎？爆豪宅3度抵押籌錢 22:152020/08/15 娛樂 2萬件隔離衣燒毀 防疫不受影響 04:102020/08/15 社會新聞 「防疫國家隊」貨車國道火燒車 2萬件「隔離衣」全毀 08:282020/08/14 社會 王瑞玲性生活銳減1月2次提離婚 看尪處方箋才知她錯了 08:472020/08/14 娛樂 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 快訊》陸軍6軍團庫房爆炸起火 3官兵受困救出 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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