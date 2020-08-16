陸軍六軍團二一砲指部庫房起火3人逃出無大礙。(呂筱蟬攝)

位於桃園龍岡的陸軍6軍團21砲指部營區，今天中午驚傳倉庫爆炸起火，起火時間約發生在12時50分，火勢延燒1小時後控制，初步了解，事發當下有3名官兵受困庫房，之後順利救出，無人送醫。火勢經過1小時撲滅，軍方表示，起火庫房係堆置各種雜物，無重要軍品，不排除是天氣過熱自燃或電線老舊走火，目前軍方正在調查起火原因。（持續更新）

(中時新聞網)