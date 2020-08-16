馬來西亞前天宣布一名新冠肺炎確診病患來自台灣，引發民眾關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該個案2月入境台灣，直到8月2日才離開，目前已連繫到該個案在台家人共5人，其中確診者的妻子和其有密切接觸，個案妻子主動和指揮中心聯絡，並已完成採檢，PCR與血清抗體結果都為陰性，另外4名家人還在篩檢中。

莊人祥表示，該個案為我國居留證持有者，未在台灣工作，今年2月入境台灣，活動範圍在北部。今年8月2日才出境經由香港轉機前往馬來西亞的吉隆波，機場入境採檢時，鼻咽、咽喉部位的結果均為陰性，便被安排搭巴士至指定飯店檢疫，但在檢疫期滿前（14日）獲知二採結果為陽性。

莊人祥說，根據了解，該個案至今仍無症狀，由於他是在解隔離前最後一刻才被驗出陽性，應該不太可能傳給國人，但國人是否傳染給他，則需要追查，因此實際在哪感染還很難說，有可能是台灣，也有可能是在馬來西亞。

莊人祥強調，該個案在馬來西亞確診後，其太太便主動與指揮中心聯繫，但由於個案不便與指揮中心聯繫，因此難以進行國內的足跡疫調，接下來將採協尋或手機定位的方式，來了解他活動的範圍，取得接觸者資訊。

而台灣未來集中檢疫模式，是否將比照馬來西亞，採取解隔離前篩檢，莊人祥則回應：「不會！」但會維持對入境移工的解隔離前採檢措施。

(中時新聞網)