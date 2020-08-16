台中市議員黃馨慧（右起）、何成里長田貴玉16日獲報到場勘查，發現西屯區大隆路一處社區前像是地底湧泉般，水勢流成有如小河。（盧金足攝）

台中市議員黃馨慧期盼老舊自來水管線早日汰舊換新，真正提供民眾安全又方便用水。（盧金足攝）

「哇！大雨還沒下，馬路成小河？」台中市議員黃馨慧、何成里長田貴玉16日獲報，火速到場勘查，發現西屯區大隆路一處社區前像是地底湧泉般，水勢流成有如小河，原來是該社區前路面下方有自來水破管，居民報修後，水公司派員標記施工地點待處理，居民憂心路面坍塌、造成行車危險，黃馨慧呼籲老舊自來水管線早日汰舊換新，提供安全又方便的用水。

今日上午八點多，位在西屯區的一處社區發現社區前竟如一條小河的水勢流出，但今日上午台中市並未下大雨，水從何來？

黃馨慧說，社區管理員回應，向水公司通報後還未來修復，情況變嚴重，整個水都冒出來了，連電信公司光纖網路也泡在水裡，社區網路出現問題。

「小漏水沒即時修復，有可能就變成隱藏的道路危機」，黃馨慧表示，全球氣候暖化、水資源珍貴，漏水除公安問題，積少成多，也造成不必要的水資源浪費，若是因主管機關怠惰責任，導致民眾損失，還需究責與賠償。

田貴玉說，民眾通報水公司修補處理已超過十多天未處理，今天早上就發現在上次標註漏水地點附近、路面湧出自來水，擔心破洞愈來愈大，地基流失影響交通安全、行人安全。希望自來水公司趕快處理，維護里民通行安全。

黃馨慧強調，即便沒有天災地震，自來水也可能因為潛在因素漏水，例如老舊破管，造成西屯區停水或路面坍塌。除民生用水不便、水質不佳，釀成道路凹凸不平、需要市府建設局刨封、重新燙平路面。

她在議會多次質詢相關市府單位，向自來水公司反映、爭取，自來水公司終於同意編列2億經費改善老舊管線，未來將持續追蹤監督，期盼老舊自來水管線早日汰舊換新，真正提供民眾安全又方便用水，自來水管線漏水問題，不要等閒視之。

(中時 )