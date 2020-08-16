原台南市立醫院中醫部醫師郭祐睿，在台南市東區開設全台首家，以「護眼」為主題的中醫診所。（李宜杰攝）

原台南市立醫院中醫部醫師郭祐睿，師承中醫眼針權威丘應生教授，不少眼疾患者經治療後，都獲得不錯成效。郭祐睿近來轉換跑道，選擇在台南市東區開業，繼續服務患者，打造全台首家以「護眼」為主題的中醫診所。

澄明中醫診所院長郭祐睿專研中醫治療眼疾多年，診所設計也以眼疾患者為考量，除將院內標示字體放大，診間牆面也選用淺藍色，具鎮靜作用，同時也有降低血壓、放鬆肌肉效果，進而舒緩眼睛疲勞。另，診所還設立塗鴉牆，鼓勵小朋友多動手、少使用3C產品。

郭祐睿表示，雖然診所以「護眼」出發，但引起眼疾的原因有很多，必須經中醫辨證論治，發現真正病因；若病因是內婦科引起，就建議就診張惠萍醫師，或是小兒過敏也會引起眼部搔癢，可建議就診薛沛芳醫師。此外，也有可能因頭頸部長期姿勢不良，產生相關症狀，即可就診洪碩宏醫師、劉展憲醫師。

郭祐睿強調，診所遵循「大醫無方」理念，不會拘泥一方，要找到疾病源頭，且因人因時而異調配處方，才能夠真正治療疾病。

另外，中醫界近來面臨中藥重金屬威脅，澄明中醫表示，採用藥品皆經檢驗合格，不含重金屬、微生物以及農藥殘留，為民眾健康把關。未來也規畫將治療眼疾細分成更多治療方式，從各不同面向解決眼疾，只有不斷精緻化、專業化、安全化，才能精益求精，協助患者解決不適。

(中時 )