《台灣1001個故事》16日晚上播出第500集，從2009年4月開播至今，超過10個年頭，更多過1001個故事。製作人白心儀回憶，當初節目想講述、紀錄各行各業「人的故事」，所以雖然知道觀眾對美食的熱愛，但依舊堅持這不是美食節目，反而著墨美食背後的堅毅、傳承和關懷，當節目因美食打響名號後，她便開始發掘台灣各角落的感動人物。

節目10年下來，建立了「偏鄉1001個故事」、「地球的孤兒」兩大品牌，將對台灣的愛深化成偏鄉關懷，走訪22個偏鄉小鎮，記錄部落賣菜車、山城老郵差、離島討海人……的故事，白心儀幾乎走遍台灣各個角落，看見感動也正視傷痕，她發現台灣山林的美，卻也看見生態破壞，為讓人們聚焦生態保育問題，「地球的孤兒」系列於是誕生。

白心儀（左）再訪10年前報導主角。（東森提供）

500集的這天，製作單位聯繫10年前訪問過的主角們，包含「台灣胡椒蝦大王」賴秋基、台灣心義工團以及小男生張芫傑等，見證10年間他們的轉變，更為台灣這片土地的溫暖人情、堅毅精神留下紀錄。

(中時 )