中國人民銀行（大陸央行）14日發佈《2020年人民幣國際化報告》，從數據中顯示，2019年人民幣跨境收付金額19.67兆元，年增率達到24.1％，並讓收付金額創下歷史新高紀錄，成為全球第五大支付貨幣。此外，再看到今年第1季的人民幣在全球外匯儲備中的占比也上升到2.02％，同創歷史新高。

據大陸快科技報導，人民幣跨境收付金額中的收款10.02兆元、年增率為25.1％、付款 9.65兆元、年增率23％，換算收付比為 1比0.96，淨流入3606 億元，2018 年為淨流入1544 億元。

也因此，人民幣跨境收付占同期本外幣跨境收付總金額的比重為38.1％，創歷史新高，較上年提高5.5個百分點。

而上海、北京、深圳人民幣跨境收付量位列全大陸前三。2019年的三地人民幣跨境收付金額占整體幣跨境收付總金額的比重分別為 50.1％、14.3％、8.6％。

此外，85％的大陸國內外貿企業選擇人民幣作為跨境結算主要幣種，跨境人民幣客戶已覆蓋全球200多個國家和地區 。

(旺報 )