楊丞琳出道20週年的新單曲〈像是一顆星星〉，由老公李榮浩製作和作詞，楊丞琳提到當初一收到歌詞就打動她，李榮浩說：「我覺得當今的娛樂圈發展到現在，有20年經歷的藝人也有很多，我發現他/她們都有一個共同點，就是前20年一直希望自己更亮更光，一旦過了一個時間，他們會追求的東西越來越專注在自己的專業，而在這個時候他們可能自己也不自知，就是他們即使不發光，也已經是一顆星星了，即使私下很輕便，但也是自帶了星星的魅力。」這也是楊丞琳出道以來，第一次採用雲端錄音和製作人分隔二地完成的作品。

除了新單曲，楊丞琳也將於11月6、7、8日在台北小巨蛋舉辦出道20週年演唱會，演唱會主視覺照近日曝光讓人眼睛一亮，拍攝主題為「像是夜空中的一顆星星」，楊丞琳身上金光閃閃的禮服襯托出天后氣勢，展現和主題相互輝映的高貴古典美！她表示：「在籌備這場新巡演的一開始，我並不確定自己還能做什麼？但是在這個探索的過程中，我一直在思考下一個階段的楊丞琳還能做什麼？我很幸運能夠和一群專業人士合作，因為有這些幕後精英投射在我身上的任何想法，都一點一滴成就了舞台上發光的我。」〈像是一顆星星〉17日在Hit Fm電台首播，18日數位上架。

楊丞琳將於11月再度攻蛋。（環球唱片提供）

(中時 )