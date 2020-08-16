國民黨今年經歷罷免、補選兩次失敗，黨主席江啟臣領導威望受質疑，前新北市長朱立倫被點名是否來承擔大任，朱立倫今天出席龍應台新書《大武山下》讀者見面會前受訪時表示，現在不是討論人事問題的時候，而是如何反省改革跟檢討，國民黨不能在同溫層裡取暖，否則都會凍死在同溫層裡。

朱立倫說，國民黨年初到現在多次失敗是殘酷的事實，要深刻反省檢討改革，只有改革檢討，回歸主流民意跟主流價值，培養更多年輕優秀人才，才能在下次選舉當中重新站起來，改革是痛苦的，檢討是殘酷的，但不能在同溫層取暖，否則最後都會凍死在同溫層裡。

媒體詢問現在國民黨財務問題跟兩岸路線相當棘手，所以有實力的人反而不會現在就逼宮？朱立倫表示，這倒也不是，主要是民眾不希望看到國民黨內鬥紛爭，他一直以來都主張改革改造比改選重要，「我們都全力希望江啟臣努力，一起加油。」

對於有媒體報導朱立倫若是跟江啟臣爭黨魁，新北市長侯友宜仍挺江，朱立倫強調，不會受特定媒體操作影響，現階段不是討論人事問題、改選問題，而是針對國民黨改革跟改造，走回主流價值，培育優秀人才，「侯是我的好朋友也是我永遠的夥伴。」

至於國民黨團總召林為洲說是時候告別韓流了，朱立倫認為，國民黨應該是要把光譜不斷擴大，任何聲音都是國民黨重要的力量，要擁抱民意跟主流價值，還有各項力量都要匯集在一起。

對於接下來高雄市長2022的人選是否難產？朱立倫表示，國民黨的問題在於要持續培養人才，這次參選的李眉蓁很辛苦，要繼續努力耕耘，國民黨有決心跟努力，勝利還會是國民黨的，只要肯努力，不會找不到人，反而會人才濟濟，一步一腳印一定會成功。

(中時 )