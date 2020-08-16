當年曾擁「最強高中生」封號的旅美小將高國豪，如今也因新冠疫情影響，是否繼續前往美國東南密蘇里州大就讀？目前看來變數不少，「我目前評估是暫時先留在台灣打球，卻還沒確定加盟任何球隊，畢竟我還有不少小細節必須處理。」

高國豪16日在BE HEROES經典籃球賽一被介紹出場，隨即引發不少球迷歡呼，展現不錯的人氣，現在卻陷入兩難處境，因為即將遠端選修四年級上學期課程的他，必須仔細思考到底要不要加盟台灣職業球隊？還是繼續完成美國學業？

「我的大四上學期課程，將從8月底進行到明年1月，受到新冠疫情影響，我只能採取遠距離的線上教學，」高國豪說，「由於美國大學的學業是1年1簽，有拿獎學金的我，只要加入職業球隊簽約，就等於放棄美國NCAA比賽了。」

只是就算高國豪想要留在台灣打球，目前的選擇就只剩下全新成立的P＋聯盟，因為SBL已經選完秀了，大陸CBA也在21日即將選秀，「我知道我現在只剩無須選秀的P＋聯盟了，只是我還需要時間思考，也跟大學教練好好討論當中。」

高國豪目前唯一可以確定的，就是如果明年可以完成大學學業，就會跟隨林庭謙、陳盈駿、胡瓏貿等擁有旅美經歷球員的腳步，前往大陸CBA挑戰，「這應該是我的明年目標吧，只是現在太多東西還不確定，希望過一陣子就有答案了。」

儘管高國豪並未講出口，目前P＋聯盟的4支球隊，確實都有傳出想招募他的強烈意願，但在他真正確定留在台灣打球之前，也只能繼續保持這種兩難狀態，直到他真正做出選擇的時刻再說吧！

(中時 )