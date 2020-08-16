台灣夏季實在很熱，導致上火、發炎的機率大增，這把火會讓人嘴破、便秘、睡不好、心神不寧。到底什麼是火氣？又該怎麼正確降身體這把火呢？

身體體散熱不良或過度代償 機能失衡即形成火氣

彰化基督教醫院中醫部主治醫師許秀慧說，氣其實就是身體能量運用的型態，正所謂「氣帶血、血帶氧」，只有氣充足了，身體的血液循環、養分運用才會正常，此時我們氣色好、精神也集中，這就是能量運用的效率好。

相反的，假使氣流通的不夠順暢，能量過度累積或是氣不夠，引起身體散熱不良或是過度代償等機能失衡狀況下，就形成火氣了。也因此，中醫又將火氣分為「實證」，以及「虛證」引起的。

實證的火氣大 多因愛吃重口味食物引起

所謂的實證，是指一個人經常吃重口味、愛吃肉、油炸物、過量食用辛辣、刺激的食物或過度攝取熱性食物者（如蔥、薑、蒜、羊肉、龍眼、荔枝、榴槤等），導致身體能量過度累積，散熱不良。

許秀慧說，特別是在夏天還吃溫補的麻油雞、羊肉爐者，最常出現「陽熱」症狀，其體質通常較壯實，外觀容易面紅耳赤，經常感到口乾舌燥，身體發熱、長青春痘、焦慮、眼睛發紅、出現結膜炎、經常嘴破、便秘、情緒不穩，容易生氣等表徵。

針對實證的火氣大，飲食應力求清淡，不要過多調味，同時少肉多蔬果。另外，可食用「綠豆湯」，因綠豆具有清熱解毒的效果，搭配除溼的薏仁，不僅可以降火解清熱，也可促進水分的代謝；而仙草茶、青草茶、多瓜茶等飲料，降火效果也很好，但要注意，這些飲品都不應添加過多糖，因為糖本身就容易上火，導致發炎。

最重要的是，水分的攝取對降火氣非常重要，建議每天應喝到身高加上體重，乘以10的量，同時要注意每天的排尿量，每天至少排尿七次最為適合。若不喜歡食之無味的水，不妨加幾片檸檬，增加維生素C的攝取，也有助降火。

虛證引起的火氣大 是身體過於疲勞引起代償反應

許秀慧指出，虛證引起的火氣大，是身體過於疲勞引起代償反應，最常見因肝虛、肝氣不足引起，這種人通常能量不足、過度使用身體，尤其經常熬夜晚睡、失眠的人，讓肝膽無法休息，久而久之傷了肝氣，就肝虛了。

這種狀況，不僅體質虛弱，也容易出現陰虛有火的症狀，如口渴但不多飲、盜汗、心悸、煩熱等症狀。除了要避免熬夜及太過勞累，也要少吃寒涼的食物，特別是瓜果類，建議吃滋陰清潤的食物，如黑木耳、白木耳、枸杞、百合、蓮子等。而水果的選擇則以中性水果為主，像是芭樂、水蜜桃、蘋果、葡萄等；此外，若因為過量曬太陽中暑引起的火氣大，可以刮痧，將體熱散出，可以幫助退火。

吃冰降火氣只是假象 正確做法應補充溫開水

不少人一定會想問，吃冰可以降火氣嗎？許秀慧強調，吃冰反而更上火。一般人總認為，一杯冰涼的冷飲下肚就能火氣全消，實際上，吃冰、喝冷飲降溫只是瞬間的假象，實際上體內的那把「無名火」根本沒澆熄，還因此養出腸胃虛弱、腎虛，以及寒濕的體質，讓上火的症狀更嚴重，正確做法應該補充溫開水，藉此冷卻體內過旺的火氣。

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(中時新聞網)