國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，拿下近25萬票，未能跨過黨中央劃下的3成低標，立法院國民黨團總召、國民黨政策會執行長林為洲直言，國民黨應認清現實，「韓流」過去確實是國民黨主流，但現在「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」。

高雄市長補選，一如外界預期，由民進黨推派的陳其邁當選，並拿下7成得票，李眉蓁則僅獲得2成5得票。敗選後，黨內檢討聲音四起，前主席朱立倫認為，國民黨不能在同溫層取暖，否則「大家都會凍死在同溫層」。

另外，也有聲音表態，要黨主席江啟臣為敗選請辭負責，新北市長侯友宜則緩頰，在艱困時刻，江啟臣扛起重責大任，面對一波波挑戰、有輸有贏，江承擔所有責任全力以赴，更期待面對挫折要愈戰愈勇，大家團結在一起，改革國民黨讓國民黨愈來愈好。

林為洲今(16日)則在臉書貼文表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」、「扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任」。

(中時新聞網)